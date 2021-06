DAX vor festem Start -- Börsen Asiens uneinheitlich -- Lufthansa rückt näher an Kapitalerhöhung -- GRENKE bekommt neuen Chef

Die gute Laune an der Wall Street dürfte sich heute auch auf den deutschen Markt übertragen. Die Blicke der Anleger dürften sich im Verlauf zunächst auf Verbraucherpreise der Eurozone richten. Das zentrale Ereignis der Woche bleibt jedoch die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Dienstag gut gelaunt zeigen.

Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte am heutigen Handelstag Einzelhandelsumsätzen, Erzeugerpreisen sowie der Industrieproduktion in den USA gelten, bevor dann am Mittwoch geldpolitische Aussagen der US-Notenbank folgen.

Am Dienstag dürfte es an den europäischen Börsen zu Gewinnen kommen.

Der US-Leitindex wurde von Gewinnmitnahmen belastet. Zwar lassen die Inflationsängste nach, doch im Vorfeld der anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank hielten sich die Anleger zurück. Denn auch wenn die Marktteilnehmer erwarten, dass die Fed ihren geldpolitischen Kurs am Mittwoch bestätigten wird, so bleibt dennoch ein Rest Unsicherheit.

So eröffnete der Dow Jones marginal niedriger und blieb auf negativem Terrain. Er ging mit einem Verlust von 0,25 Prozent bei 34.393,75 Zählern in den Feierabend. Dagegen startete der NASDAQ Composite mit einem Gewinn und baute diesen im weiteren Verlauf noch aus. Der Schlusskurs belief sich auf ein Plus von 0,74 Prozent bei 14.174,14 Punkten.

An den Märkten in Asien finden die Indizes am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 1,00 Prozent hinzu auf 29.452,48 Punkte.

Die chinesischen Märkte zeigen sich nach dem verlängerten Wochenende dagegen deutlich schwächer: Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,73 Prozent abgibt auf 3.563,38 Zähler, geht es für den Hang Seng in Hongkong um 0,60 Prozent nach unten auf 28.633,34 Einheiten.

In Tokio folgt die Börse den positiven Vorgaben der Wall Street, die chinesischen Indizes geben nach dem verlängerten Wochenende nach. Im Fokus bleibt weiterhin die zweitätige Sitzung der US-Notenbank Fed, die dann am Mittwochabend (MESZ) ihre Ergebnisse präsentieren wird. Zuletzt hatte sie immer wieder betont, über die derzeit hohen Inflationsraten hinwegzusehen, und zunächst keine Straffung ihrer Geldpolitik zu planen. Daraufhin hatten sich die Marktzinsen in den USA merklich zurückgebildet - in den vergangenen zwei Tagen gab es hier allerdings eine leichte Gegenbewegung nach oben.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken