Gutschein-Aktion: Amazon schenkt Prime Day-Shoppern 10 Euro Amazon-Guthaben

• Amazon verschenkt zehn Euro an jeden Prime-Day-Shopper• Amazon stellt Bedingung für Erhalt des zehn Euro Prime Day-Gutscheins• Prime-Kunden können Amazon-Gutschein in Höhe von zehn Euro erhalten, indem sie kleine und mittlere Unternehmen unterstützen

Amazon Prime Day-Goody

Wie einem Beitrag auf der Website des Online-Versandgiganten Amazon zu entnehmen ist, habe jeder Prime-Kunde die Chance auf einen Zehn-Euro-Gutschein, dessen Gültigkeit sich ausschließlich auf den Amazon Prime Day beschränkt. Dieser findet am 21. Juni, 0:00 Uhr, bis 22. Juni, 23:59 Uhr, statt.

Für den Erhalt des Zehn-Euro-Gutscheins müssen Prime-Kunden jedoch eine Gegenleistung erbringen. Diese beinhaltet einen Einkauf bei einem der kleinen und mittleren Unternehmen, die über die Amazon-Website zu erreichen sind. Die Höhe des Einkaufs soll dabei mindestens zehn Euro betragen. Jeder Prime-Kunde kann einmalig bei dieser Aktion mitmachen, indem er die Amazon-Kategorie "Kleine Unternehmen" auf der Amazon Website auswählt und sich anschließend seine zehn Euro in Form eines Gutscheins für den Amazon Prime Day zurückholt.

So funktioniert’s

Folgende Punkte müssen bei der Prime Day-Gutschein-Aktion beachtet werden:

• An der Aktion beteiligen können sich ausschließlich Prime-Kunden. Ein Prime-Abonnement kann jedoch noch bis Sonntag, den 20. Juni 2021 abgeschlossen werden.

• Nur ausgewählte Produkte bestimmter Händler können für einen Mindestbetrag von zehn Euro erworben werden. Dazu zählen Händler der Kategorie "Kleine und mittlere Unternehmen".

• Da der Gutschein an den teilnehmenden Account gebunden ist, kann jeder Kunde nur einmal an der Aktion teilnehmen. Verkäufe und Übertragungen von Gutscheinen sind ausgeschlossen.

• Der Einlösungszeitraum des Gutscheins beschränkt sich auf den Amazon Prime Day, also vom 21. Juni 2021, 00:00 Uhr bis zum 22. Juni, 23:59 Uhr.

• Amazon Geschenkkarten, Abonnements, Bücher, Steuern, Versandkosten, Geschenkverpackungsgebühren und Alkohol sind laut den Teilnahmebedingungen von der Gutschein-Einlösung ausgeschlossen.



Die Amazon Prime-Mitgliedschaft

Der Amazon Prima Day avancierte zu einem der größten Shopping-Events überhaupt und fungiert gleichzeitig als Werbeaktion für neue Prime-Mitglieder - denn wer sowohl von den Prime-Angeboten als auch von der Gutscheinaktion profitieren möchte, muss Prime-Mitglied werden.

Die Vorteile können 30 Tage lang im Rahmen einer Probemitgliedschaft getestet werden. Wer sich nach Ablauf der Testphase dazu entschließt, die Mitgliedschaft aufrecht zu erhalten, zahlt anschließend 7,99 Euro im Monat, kann das Abonnement jedoch jederzeit kündigen. Zu den weiteren Vorteilen einer Prime-Mitgliedschaft gehören die Nutzung des Video-Streamingdienst Prime Video, des Musik-Streamingdienst Prime Music und der Kindle-Leihbücherei. Weiterhin erhalten Prime-Kunden unbegrenzten Online-Speicherplatz in der Amazon-Cloud, wo sie bei Bedarf ihre Fotos speichern können.

