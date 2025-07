Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 224,11 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Die Amazon-Aktie legte bis auf 224,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 223,46 USD. Bisher wurden heute 2.501.670 Amazon-Aktien gehandelt.

Bei 242,51 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 151,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 47,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 246,13 USD.

Am 01.05.2025 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,98 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143,31 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 155,67 Mrd. USD ausgewiesen.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

