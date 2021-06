EVOTEC-Aktie schwächer: Initiative zur Vorbereitung auf künftige Pandemien gestartet

Die offene Netzwerk-Initiative, Prrotect (Pandemic Preparedness and Rapid Response Technology Platform), will mit Hilfe einer integrierten Plattform helfen, auf eine Pandemie vorbereitet zu sein, schnell reagieren und liefern zu können, wie der Hamburger Pharma- und Biotechnologie-Konzern mitteilte.

Geschehen soll dies durch Vorentwicklung einer multimodalen Pipeline mit therapeutischen Kandidaten gegen die Viren, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als besondere Bedrohungen definiert wurden. Mit Hilfe von Technologien sollen Forschungs- und Entwicklungszeit für die Neuentwicklung von hochwirksamen, neutralisierenden Antikörpern unter Verwendung von AI & ML-Plattformen verkürzt werden. Ein flexibles Netzwerk aus verdichteten Produktionsanlagen soll entstehen, damit therapeutische Antikörper schnell dort bereitgestellt werden können, wo sie benötigt werden.

"Der Start von Prrotect ist eine Einladung an alle interessierten Netzwerkpartner, jetzt die Kräfte global zu bündeln, damit keine Generation mehr unter dem Mangel an Vorbereitung leiden muss, den wir in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben", sagte EVOTEC-CEO Werner Lanthaler.

Die EVOTEC-Aktie verliert aktuell im XETRA-HAndel 0,80 Prozent auf 36,05 Euro.

