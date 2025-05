AKTIE IM FOKUS 2: Evotec erholen sich auf Niveau vom März

(neu: Kurse, Experten und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Evotec (EVOTEC SE) haben am Freitag ihre am Donnerstagnachmittag gestartete Erholungsrally dynamisch fortgesetzt. Die Papiere des Wirkstoffforschers kehrten am Mittag mit 13,5 Prozent Kursplus auf rund 7,99 Euro fast wieder an ihre exponentielle 200-Tage-Linie zurück. Dabei erreichten sie das höchste Niveau seit Anfang März.

Tags zuvor waren sie zunächst bis auf 6,60 Euro zurückgefallen, wo an der 50-Tage-Linie aber wieder Käufer die Oberhand gewannen. Im längerfristigen Chart bleiben sie in einer Bodenbildung, nachdem sie vom langfristigen Zwischenhoch bei etwa 46 Euro aus dem September 2021 bis auf 5,06 Euro im April eingebrochen waren. Das Unternehmen steckt in einer strategischen Neuausrichtung mit deutlicher Verschlankung des Projekt-Portfolios.

Mit einem Börsenwert von knapp 1,4 Milliarden Euro gehört Evotec zu den Leichtgewichten im MDAX. 2021 hatte das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 7 Milliarden Euro im MDax-Mittelfeld gelegen.

In diesen Kontext passt ein am Markt kursierender Kommentar, auf den ein Marktbeobachter hinwies. Darin hieß es, Evotec sei inzwischen derart unterbewertet, dass selbst eine Übernahme nicht ausgeschlossen werden dürfe. Und die Anleger seien nach der Rally in Branchen wie Rüstung und Hightech auf der Suche nach neuen Favoriten ohnehin bei den Biotech-Werten gelandet./ag/ajx/jha/