EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Montagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 7,17 EUR.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 7,17 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,11 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 194.870 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 32,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 41,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 06.05.2025 vor. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,98 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,476 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Analysten sehen bei EVOTEC-Aktie Potenzial

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr verloren