EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag nahe Vortagesniveau

EVOTEC SE im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,03 EUR.

Mit einem Wert von 7,03 EUR bewegte sich die EVOTEC SE-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 7,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,06 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.622 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,96 EUR.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,12 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,470 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EVOTEC SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

EVOTEC-Aktie mit Kurseinbruch: Operatives Ergebnis unter den Erwartungen