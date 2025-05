EVOTEC SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von EVOTEC SE

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,3 Prozent auf 6,81 EUR nach.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 6,81 EUR abwärts. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 6,61 EUR. Bei 7,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 983.260 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 25,65 Prozent wieder erreichen.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,96 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,98 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,470 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EVOTEC SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

EVOTEC-Aktie mit Kurseinbruch: Operatives Ergebnis unter den Erwartungen