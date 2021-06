Deutsche Bank hält an deutscher BIP-Prognose fest

"Zwar verursachten die etwas enttäuschenden April-Daten einen zähen Start in das zweite Quartal, aber aufgrund der guten Geschäftsklimadaten, der starken Nachfrage und der niedrigen Lagerbestände halten wir an unserer BIP-Prognose... fest", schreibt Volkswirt Steffen Schneider in einem Kommentar.

Im schlimmsten Fall könnte der gebremste Quartalsauftakt bedeuten, dass die BIP-Prognose von plus 4 Prozent für das dritte Quartal zu niedrig sei. "Daher bleiben wir auch bei unserer BIP-Prognose von 4 Prozent für das Gesamtjahr 2021, die etwa 0,5 Prozentpunkte über dem Konsens liegt", kalkuliert Schneider.

