Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Moody's erhöht Ausblick für Deutsche Telekom auf "stabil"

Den Ausblick erhöhte Moody's auf "stabil" von "negativ". Die Ausblickerhöhung spiegele die Erwartung fortschreitender Verbesserung im operativen Geschäft der Deutschen Telekom in ihren Kernmärkten Deutschland und den Vereinigten Staaten wider. Zudem habe sich das Management verpflichtet, schrittweise bis 2024 den Verschuldungsgrad zu reduzieren, sagt Carlos Winzer, Senior Vice President bei Moody's.

Aktien der Deutschen Telekom steigen am Dienstagmorgen via XETRA um 0,99 Prozent an auf 17,96 Euro.

