Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung marginale 0,09 Prozent fester bei 15.856 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

Kräftig bergauf geht es in Japan: Hier klettert der Leitindex Nikkei um 1,97 Prozent auf 29.105,28 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite minimale 0,14 Prozent ab auf 3.591,90 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 0,68 Prozent einbüßt auf 25.911,75 Einheiten.

3. Covestro plant wohl massiven Stellenabbau

Der Kunststoffkonzern Covestro plant laut einem Pressebericht einen umfangreichen Stellenabbau. Zur Nachricht

4. MTU-Aktie: MTU mit guten Chancen - SocGen sieht Kaufgelegenheit

Eine Kaufempfehlung der französischen Bank Société Générale hat die Aktien des Triebwerksbauers MTU am Donnerstagabend angetrieben. Zur Nachricht

5. Delivery Hero-Aktie verliert nachbörslich: Delivery Hero nimmt mit Wandelanleihen 1 Milliarde Euro ein

Der Online-Lieferdienst Delivery Hero beschafft sich mit der Ausgabe von Wandelanleihen mehr als eine Milliarde fürs Wachstum. Zur Nachricht

6. PUMA und QIAGEN wohl im DAX 40 - Beiersdorf dagegen nicht

Die bislang bedeutendste Reform des DAX vergrößert den Leitindex in Kürze um zehn auf dann 40 Unternehmen. Zur Nachricht

7. Japans Regierungschef Suga vor dem Aus

Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga wirft nach monatelanger Kritik an seinem Umgang mit der Corona-Pandemie das Handtuch. Zur Nachricht

8. Diese Einzelhandelsaktien könnten im nächsten Jahr kräftig zulegen

Viele Werte aus dem Bereich des Einzelhandels hatten es zuletzt nicht leicht. Auch hier hat die Corona-Pandemie samt Lockdown und Unterbrechungen der Lieferketten ihre Spuren hinterlassen. Doch die Pandemie und starke Einschränkungen neigen sich dem Ende zu und viele innovative Einzelhandelswerte konnten letztlich sogar profitieren. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig verändert. Im frühen Handel ging es mit den Notierungen leicht nach unten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,96 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 20 Cent auf 69,79 Dollar.

10. Euro steigt in Richtung 1,19 US-Dollar - Japans Yen unter Druck

Der Euro hat am Freitag weiter zugelegt und ist in Richtung 1,19 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1884 Dollar und damit so viel wie seit etwa einem Monat nicht mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch auf 1,1846 Dollar festgesetzt.

