Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost mit positiver Tendenz

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt gegen 07:00 MESZ 2,1 Prozent auf 29.149,36 Indexpunkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil nahezu unverändert bei 3.609,03 Stellen. Der Hang Seng notiert 0,63 Prozent stärker bei 29.297,18 Zählern.

3. SAP-Konkurrent Salesforce übertrifft Erwartungen

Die Salesforce.com Inc hat im ersten Quartal die Schätzungen der Wall Street übertroffen und den Jahresausblick angehoben. Zur Nachricht

4. BioNTech-Impfstoff schützt Kinder ab zwölf Jahren sicher vor COVID-19

Der BioNTech-Impfstoff schützt auch Kinder zwischen 12 und 15 Jahren sicher vor einer COVID-19-Erkrankung. Zur Nachricht

5. Google-Chef: Künstliche Intelligenz nicht nur in englischer Sprache

Fortschritte bei der Entwicklung von Systemen mit Künstlicher Intelligenz sind nach Einschätzung von Google-Chef Sundar Pichai nicht alleine an die englische Sprache gebunden. Zur Nachricht

6. HeidelbergCement schafft neue Vorstandposten und bestellt neuen CFO

HeidelbergCement steht vor Veränderungen im Vorstand. Zur Nachricht

7. TUI verkauft Hotelimmobilien für bis zu 670 Millionen Euro an Familie Riu

Der Touristikkonzern TUI trennt sich von Hotelimmobilien und verkauft seinen Minderheitsanteil an einem Immobilienportfolio mit 21 Objekten an die Familie Riu. Zur Nachricht

8. ADLER Group wächst dank Fusion deutlich

Der Immobilienkonzern ADLER Group ist dank seiner Neuformierung im ersten Quartal deutlich gewachsen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Freitag in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 69,78 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 29 Cent auf 67,14 Dollar.

10. Euro wenig verändert

Der Euro hat sich am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA kaum verändert. Bereits am Vortag hielt sich die Gemeinschaftswährung in einer engen Handelsspanne. Am Freitagmorgen wurde der Euro bei 1,2188 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau wie am Donnerstagabend.

