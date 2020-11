Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird am Mittwoch in der Verlustzone erwartet. Zeitweise notiert er im vorbörslichen Handel bei 12.026,70 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Plus

Anleger an den asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Mittwoch zuversichtlich. Der japanische Leitindex Nikkei legte zuletzt um 1,98 Prozent auf 23.756,03 Zähler zu. Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite derweil 0,13 Prozent fester bei 3.275,37 Einheiten. In Hongkong verbucht der Hang Seng einen Aufschlag in Höhe von 0,17 Prozent auf 24.981,55 Punkte. (7.17 Uhr MESZ)

3. US-Wahl : Enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Biden

Die US-Präsidentenwahl bleibt spannend: Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden lieferten sich auch Stunden nach Schließung vieler Wahllokale in der Nacht zum Mittwoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zur Nachricht

4. Vonovia mit Gewinnsprung und Zuversicht

Die Geschäfte für Deutschlands größten Immobilienkonzern Vonovia laufen dank Auslandszukäufen und steigender Mieten in Großstädten weiterhin gut. Zur Nachricht

5. OSRAM-Aktionäre machen den Weg für volle Kontrolle durch ams frei

Die außerordentliche OSRAM-Hauptversammlung hat wie zu erwarten den Weg für die vollständige Kontrolle durch den österreichischen Sensorhersteller ams freigemacht. Zur Nachricht

6. AXA erlöst weniger und bekräftigt Prognose für Pandemiebelastung

Der französische Versicherungskonzern AXA hat in den ersten neun Monaten weniger eingenommen und rechnet im Gesamtjahr weiterhin damit, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie das bereinigte Ergebnis mit 1,5 Milliarden Euro belasten werden. Zur Nachricht

7. Deutsche Bank-Aktie: Moody's droht nicht mehr mit Herabstufung

Die Ratingagentur Moody's schätzt die Kreditwürdigkeit der Deutschen Bank etwas positiver ein. Zur Nachricht

8. BMW erholt sich vom Corona-Schock

Der Autobauer BMW konnte im dritten Quartal wie auch andere Autobauer nach dem Corona-Schock im Frühjahr wieder Boden gut machen. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholen sich

Der Ölpreis präsentiert sich mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,85 auf 38,51 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,89 auf 40,60 Dollar anzog.

10. Euro gibt nach

Der Euro ist am Mittwoch angesichts eines unsicheren Wahlausgangs in den Vereinigten Staaten unter Druck geraten.

