Was Sie am Dienstag an der Börse wissen müssen

Der DAX tendiert am Dienstag vorbörslich knapp auf grünem Terrain.

2. Asiens Aktienmärkte uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 06:50 MESZ 0,11 Prozent höher bei 23.585,45 Punkten.

In Shanghai geht es für den Shanghai Composite dagegen um 0,28 Prozent auf 3.348,90 Zähler runter.

In Hongkong hat derweil eine Taifunwarnung den Handel lahmgelegt. Vorerst wurde nur der Vormittagshandel abgesagt. Der Hang Seng legte am Montag zuletzt um 2,20 Prozent auf 24.649,68 Indexpunkte.

3. Gerresheimer bleibt zuversichtlich bei Jahreszielen

Der Verpackungshersteller Gerresheimer sieht sich trotz eines leichten Umsatzrückgangs im dritten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Zur Nachricht

4. EVOTEC bekommt über Kapitalerhöhung Staatsfonds aus Abu Dhabi als Großaktionär

Das Hamburger Biotech- und Forschungsunternehmen EVOTEC besorgt sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld und holt damit den Staatsfonds von Abu Dhabi als neuen Großaktionär an Bord. Zur Nachricht

5. Ceconomy-Aktie schießt hoch: Ceconomy schneidet besser ab als erwartet

Der Elektronikhändler Ceconomy hat im vierten Quartal mehr umgesetzt als erwartet und geht nun für das Geschäftsjahr 2019/20 von einem besseren operativen Ergebnis aus als geplant. Zur Nachricht

6. Johnson & Johnson unterbricht Corona-Studie

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat seine Studie für einen künftigen Corona-Impfstoff wegen einer ungeklärten Erkrankung eines Probanden vorübergehend unterbrochen. Zur Nachricht

7. Disney kündigt Konzernumbau an - Streaming-Geschäft rückt nach vorne

Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney passt inmitten der Corona-Krise seine Konzernstruktur an, um sich künftig stärker auf den boomenden Streaming-Markt auszurichten. Zur Nachricht

8. Neues Apple iPhone: Das ist heute zu erwarten

Für den heutigen Dienstag kündigte Apple ein Special Event an. Das zweite Online-Event in diesem Herbst steht unter dem Motto "Hi, Speed". Apple-Fans freuen sich nun auf die Vorstellung der lang ersehnten neuen iPhone-Modelle. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,83 US-Dollar. Das waren 12 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 11 Cent auf 39,54 Dollar.

10. Euro etwas schwächer

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel etwas nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,18 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel.

Bildquellen: inga ivanova / Shutterstock.com