Die steigenden Corona-Infektionszahlen waren zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt. Positive Daten kommen derweil aus China, wo der Außenhandel stark zugelegt hat.

Auf dem deutschen Börsenparkett dürften sich Anleger am Dienstag etwas zurückhalten, wodurch sich der deutsche Leitindex zunächst auf seinem hohen Niveau halten dürfte.

Der DAX tendiert vorbörslich knapp in der Gewinnzone. Der TecDAX notiert ebenfalls nahe seines Vortagesschlusskurses.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst etwas Zurückhaltung herrschen.

Der EuroSTOXX 50 bewegt sich vorbörslich knapp in der Gewinnzone.

Die Börsen in Europa werden am Dienstag stabil erwartet.

Zum Start in die neue Handelswoche griffen Anleger am US-Markt weiter zu.

Der Dow Jones eröffnete im Plus und hielt sich in der Gewinnzone. Schlussendlich konnte er 0,88 Prozent auf 28.837,52 Punkte zulegen. Der NASDAQ Composite beendete die Sitzung sogar 2,56 Prozent stärker bei 11.876,26 Zählern, nachdem er bereits höher in den Tag gegangen war.

Vor dem Start der Bilanzsaison in den USA zeigten sich Anleger wieder risikofreudiger. "Es gibt eine Stimmung, dass das dritte Quartal ein großes Quartal für das Wachstum in den USA anzeigt", sagt Konjunkturstratege Kit Juckes von Société Générale gegenüber Dow Jones Newswires. Der US-Rentenmarkt blieb wegen des Columbus Day geschlosssen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken