JPMorgan-Aktie schließt im Minus: JPMorgan steigert Gewinn und schlägt Erwartungen

JPMorgan erzielte einen Gewinn von 9,4 Milliarden US-Dollar nach 9,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal hatte sie 4,7 Milliarden verdient. Seinerzeit nahm sie wegen der Pandemie eine Risikovorsorge von 10,5 Milliarden Dollar auf die Bücher. Im dritten Quartal lag die Vorsorge für ausfallgefährdete Kredite nur noch bei 611 Millionen Dollar.

Das Ergebnis je Aktie erreichte 2,92 Dollar. Analysten hatten mit 2,23 Dollar gerechnet. Die Einnahmen sanken leicht auf 29,9 von 30 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

JPMorgan hat die Berichtssaison der großen US-Geldhäuser eröffnet. Im Tagesverlauf stehen die Zahlen der Citigroup an, in den nächsten Tagen folgen Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Die Anleger hierzulande müssen sich noch bis übernächste Woche gedulden, wenn die Deutsche Bank Zahlen für das dritte Quartal vorlegt.

Die JPMorgan-Aktie verbuchte an der NYSE vorbörslich zeitweise ein Plus. Im offiziellen Handel ging es nun jedoch 1,62 Prozent auf 100,78 Dollar nach unten.

