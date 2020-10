Merck vergibt Lizenzen an CRISPR-Technologie nach Kanada und USA

Beide Lizenzen sollen die Wirkstoffforschung beschleunigen und damit zur Entwicklung neuer Therapien beitragen, wie der Darmstädter DAX -Konzern mitteilte.

Die Vereinbarung mit Pancella stellt Mercks erste Lizenz für die Bioproduktion dar. Das Unternehmen aus Toronto beabsichtigt den Angaben zufolge, die CRISPR-Technologie zur Genomeditierung für die Entwicklung neuer Therapien auf Grundlage gentechnisch veränderter Zelllinien einzusetzen. Bei der Zelltherapie werden Patienten gentechnisch veränderte Zellen eines Spenders oder ihre eigenen Stammzellen injiziert, um einen therapeutischen Effekt zu erzielen.

Takara Bio mit Sitz in Kalifornien beabsichtige, den Bestand von Merck an Patenten für die CRISPR-Technologie zur Entwicklung viraler Vektoren und anderer innovativer Produkte für die CRISPR-basierte Forschung und Zelltechnik-Services - insbesondere Stammzellen - einzusetzen. Vektoren werden von Molekularbiologen verwendet, um genetisches Material in Zellen einzuschleusen. Die Zelltechnik befasst sich mit der Durchführbarkeit neuer Ansätze zur Modifizierung zellulärer Funktionen wie der Genexpression.

Mercks Unternehmensbereich Life Science verfügt weltweit über 28 CRISPR-assoziierte Patente bezüglich Methoden und Zusammensetzung, einschließlich der fundamentalen CRISPR-Cas9-Technologie zum Gen-Einbau in Säugetierzellen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: Merck KGaA