Merck Aktie News: Merck am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 109,65 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,8 Prozent auf 109,65 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 109,40 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,80 EUR. Zuletzt wechselten 219.149 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 38,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.06.2025 bei 108,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,41 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 163,50 EUR je Merck-Aktie an.

Am 13.05.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,60 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 5,28 Mrd. EUR gegenüber 5,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,69 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

