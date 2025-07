Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Merck

Merck im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 112,30 EUR.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 112,30 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 111,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 61.053 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.06.2025 bei 108,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 3,74 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 163,50 EUR angegeben.

Am 13.05.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,12 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,69 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck KGaA-Aktien nähern sich Jahrestief nach Verkaufsempfehlung

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren gekostet

Merck-Aktie höher: Übernahme von SpringWorks Therapeutics abgeschlossen