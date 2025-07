Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Abschlägen

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 113,40 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 113,40 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,20 EUR nach. Bei 114,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 14.970 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 56,08 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,10 EUR am 19.06.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 4,67 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 163,50 EUR.

Merck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,69 EUR im Jahr 2025 aus.

