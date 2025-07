Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 116,05 EUR.

Das Papier von Merck konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 116,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 116,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.897 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 52,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 12,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 149,57 EUR für die Merck-Aktie.

Am 13.05.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,69 EUR, nach 1,60 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,28 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

