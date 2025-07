Merck Aktie News: Merck büßt am Freitagmittag ein

Merck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 112,45 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 112,45 EUR ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 110,70 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58.297 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 103,00 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 9,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,28 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 156,67 EUR.

Am 13.05.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 5,28 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

