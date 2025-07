Merck Aktie News: Merck am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 111,45 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 111,45 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 110,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 88.204 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.07.2025 Kursverluste bis auf 103,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,58 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,28 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 149,57 EUR für die Merck-Aktie.

Merck veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,13 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

