Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 113,90 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 114,85 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,25 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 108.802 Stück gehandelt.

Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 55,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 103,00 EUR fiel das Papier am 22.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 149,57 EUR je Merck-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 13.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,28 Mrd. EUR gegenüber 5,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,53 EUR fest.

