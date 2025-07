Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 113,55 EUR ab.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 113,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 113,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,75 EUR. Bisher wurden heute 225.572 Merck-Aktien gehandelt.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.06.2025 (108,10 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 4,80 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 163,50 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,28 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

