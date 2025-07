Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Mittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 114,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 114,05 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 113,00 EUR nach. Mit einem Wert von 114,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 102.469 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 55,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,10 EUR ab. Abschläge von 5,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 163,50 EUR aus.

Merck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,28 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,12 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,69 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck KGaA-Aktien nähern sich Jahrestief nach Verkaufsempfehlung

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren gekostet

Merck-Aktie höher: Übernahme von SpringWorks Therapeutics abgeschlossen