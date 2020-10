EVOTEC-Aktie steigt: EVOTEC bekommt über Kapitalerhöhung Staatsfonds aus Abu Dhabi als Großaktionär

Bei der Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht werden knapp 11,48 Millionen Aktien ausgegeben und auf diesem Weg 250 Millionen Euro erlöst, teilte EVOTEC in der Nacht zu Dienstag mit.

Im Rahmen der Privatplatzierung werde der Staatsfond (Mubadala Investment Company) 200 Millionen Euro investieren, hieß es weiter. Dies entspreche einer Beteiligung von etwa 5,6 Prozent. Den Rest sichert sich der EVOTEC-Anteilseigner Novo Holdings A/S, der dadurch weiterhin einen Anteil an EVOTEC von etwa 11,0 Prozent hält. Die neuen Aktien werden zu einem Bezugspreis von 21,7802 Euro pro Aktie ausgegeben, wie EVOTEC weiter mitteilte. Der Bezugspreis liegt damit rund 3,4 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Mit dem Geld will EVOTEC sein Geschäft weiter ausbauen.

Die EVOTEC-Aktie klettert am Dienstagmorgen auf der Handelsplattform XETRA zeitweise um 0,98 Prozent auf 22,77 Euro.

