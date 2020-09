EVOTEC und Bioaster kooperieren bei Infektionskrankheitserforschung

Die beiden Partner wollen neue Forschungsprojekte gegen Infektionskrankheiten und antimikrobielle Resistenzen anstoßen, durch die potenzielle neue Therapien und Technologien entstehen, wie die Evotec SE mitteilte. Bioaster, ein Technologie und Innovationszentrum mit Sitz in Lyon hat den Angaben zufolge ein neues Modell entwickelt, um den jüngsten Herausforderungen im Bereich der Mikrobiologie zu begegnen. Dazu zählen neben antimikrobiellen Resistenzen die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen. Evotec und Bioaster kooperieren seit Anfang 2020 und EVOTEC ist das erste globale Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das mit eigenen Mitarbeitern an Bioasters Standort in Lyon vertreten ist.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images