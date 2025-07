EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 7,31 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 7,31 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,20 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 28.791 Aktien.

Bei 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 30,80 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,80 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 199,98 Mio. EUR, gegenüber 208,73 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,19 Prozent präsentiert.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,474 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen

Analysten sehen bei EVOTEC-Aktie Potenzial

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr verloren