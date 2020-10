Verluste am Dienstag: US-Börsen zollen Rally Tribut

GO

Heute im Fokus

DAX mit Verlusten -- US-Handel endet rot -- Apple präsentiert iPhone 12 -- JPMorgan steigert Gewinn -- Disney vor Konzernumbau -- EVOTEC, Citigroup, MorphoSys, Deutsche Bank, Gerresheimer im Fokus

EU darf wegen US-Subventionen für Boeing Strafzölle auf US-Importe in Milliardenhöhe verhängen. Johnson & Johnson steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich. Post kann bei Porto-Erhöhung auf Unterstützung aus Berlin setzen. Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen: Rückschlag im September. Unilever kann fusionieren - Doppellisting endet am 29. November.