METRO-Aktie kaum bewegt: EPGC sichert sich weitere METRO-Stimmrechte

Am 5. Oktober hatte der tschechische Investor über seine Investmentgesellschaft EP Global Commerce (EPGC) Zugriff auf insgesamt 34,99 Prozent der METRO -Stimmrechte, davon 29,99 Prozent direkt und 4,99 Prozent über Instrumente, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung der METRO AG hervorgeht.

Bei der vorherigen Stimmrechtsmitteilung waren EPGC 32,71 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen, davon ebenfalls 29,99 Prozent direkt, aber mit 2,71 Prozent etwas weniger bei den Instrumenten. Diese sind laut Mitteilung sogenannte Total-Return Equity Swaps.

Kretinsky hat im September einen zweiten Anlauf zur Übernahme des MDAX-Konzerns gestartet - zu einem deutlich niedrigeren Preis als bei dem vor einem Jahr gescheiterten Übernahmeangebot. EPGC bietet 8,48 Euro je METRO-Stammaktie und 8,89 Euro je METRO-Vorzugsaktie.

Die Annahmefrist begann am 1. Oktober und endet am 29. Oktober um Mitternacht. Es gibt keine Mindestannahmeschwelle, an dieser war im vergangenen Jahr die Übernahme gescheitert.

METRO hat bereits mitgeteilt, dass das Management das Angebot für zu niedrig hält. Eine ausführliche begründete Stellungnahme will METRO am Donnerstag folgen lassen.

Die METRO-Aktie bewegt sich im XETRA-Geschäft kaum. Zwischenzeitlich steht ein kleiner Gewinn von 0,09 Prozent auf 8,49 Euro an der Tafel.

Von Ulrike Dauer und Stefanie Haxel

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Metro Group