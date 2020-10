Märkte immun gegen negative Nachrichten? DAX beendet Montag im Plus

Analysten skeptisch

Der DAX zeigte sich zum Start des Handels am Montag bei 13.086,06 Punkten um 0,27 Prozent fester und hielt sich im Handelsverlauf in der Gewinnzone. Zur Schlussglocke stand ein Anstieg um 0,67 Prozent auf 13.138,41 Zähler an der DAX-Tafel.Die Anleger am deutschen Aktienmarkt blieben am Montag optimistisch. Die jüngsten Gewinne gehen in erster Linie auf Hoffnungen zurück, dass es in den USA in Kürze ein weiteres billionenschweres Corona-Konjunkturpaket geben wird. Größere Verhandlungsfortschritte zwischen Demokraten und Republikanern allerdings sind bisher ausgeblieben.

Marktexperten sind angesichts der fortgesetzten Gewinne jedoch skeptisch: "Die Aktienmärkte sind im Moment erstaunlich immun gegen negative Nachrichten", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Weder die Ausbreitung des Coronavirus noch die stockenden Verhandlungen über das nächste US-Hilfspaket oder die bislang ausgebliebenen Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen hätten aktuell besonderen Einfluss auf den DAX. Dabei läuft die Einigungsfrist im Brexit am Donnerstag ab. Zudem beginnt an diesem Dienstag die Berichtssaison in den USA.

Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker Axi sprach von "ganz dünnem Eis", auf dem sich die Anleger zurzeit bewegten. "Die Investoren setzen voll und ganz auf weitere Stimulus-Maßnahmen und haben auch den Glauben an einen baldigen Impfstoff noch nicht verloren."

