Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Litecoinkurs, Etherkurs und Bitcoin Cash-Kurs

Der Bitcoin-Kurs verteuert sich heute auf 11.336,32 US-Dollar, während er am Vortag bei 11.378,20 Dollar gestanden hatte.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Bitcoin Cash 237,39 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 239,32 US-Dollar.

Der Ethereum-Kurs präsentiert sich bei 371,32 US-Dollar leichter. Am Vortag stand der Kurs bei 374,50 Dollar.

Der Litecoin wird bei 49,98 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 50,63 Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs ist gefallen. Am Mittag verringerte sich der Ripple auf 0,2518 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,2555 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs reduzierte sich auf 0,1047 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,1065 US-Dollar notiert hatte.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 130,35 US-Dollar, während er am Vortag bei 124,37 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein IOTA 0,2895 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,3072 US-Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Montag geklettert. Am Mittag stieg der Verge auf 0,0045 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0044 US-Dollar gelegen hatte.

Im Minus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,0772 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,0773 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs steigt auf 0,1213 US-Dollar. Damit übertraf der NEM den Stand vom Vortag von 0,1211 US-Dollar.

Der Dash-Kurs ist gefallen. So sank der Dash-Kurs auf 71,33 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 71,71 US-Dollar gehandelt worden war.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Montag bei 17,94 US-Dollar. Damit kletterte der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 17,71 US-Dollar.

Bildquellen: Natali_ Mis / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net