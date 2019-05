Was Sie am Mittwoch an der Börse wissen müssen

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart 0,60 Prozent tiefer bei 11.952,60 Punkten.

2. Asiatische Aktienmärkte uneinheitlich

In Tokio verliert der japanische Index Nikkei 225 gegen 07:55 MESZ 1,22 Prozent auf 21.001,75 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite derweil ein leichtes Plus von 0,16 Prozent auf 2.914,46 Einheiten aus. In Hongkong präsentiert sich der Hang Seng marginale 0,01 Prozent höher bei 27.392,87 Zählern.

3.Knorr-Bremse erhöht Ausblick nach starkem Jahresstart

Knorr-Bremse hat den Umsatz- und Gewinnausblick nach einem starken ersten Quartal angehoben. Zur Nachricht

4. Mehrere Kauf-Interessenten für Sprint-Tochter Boost

Für die im Rahmen der geplanten Fusion der US-Mobilfunkdienstleister T-Mobile US und Sprint zum Verkauf stehende Prepaid-Marke Boost Mobile gibt es mehrere Interessenten. Zur Nachricht

5. KUKA-Aufsichtsratschef spricht sich für Standort Augsburg aus

Der chinesische Aufsichtsratschef des schwäbischen Roboterbauers KUKA hat sich für den Stammsitz Augsburg ausgesprochen. Zur Nachricht

6. Aroundtown mit deutlichem Zuwachs

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown ist mit kräftigen Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Zur Nachricht

7. Amazon baut Verteilzentrum für Pakete in Erfurt

Amazon will bis Jahresende ein Verteilzentrum für Päckchen und Pakete am Stadtrand von Erfurt errichten. Zur Nachricht

8. Flugsicherung und Telekom stellen Unternehmen zur Drohnennutzung vor

Die Deutsche Telekom und die Deutsche Flugsicherung setzen auf den wachsenden Markt mit Flugdrohnen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre leichte Erholung der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,56 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 65 Cent auf 58,49 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1164 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Bildquellen: S.Borisov / Shutterstock.com, crystal51 / Shutterstock.com