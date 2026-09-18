111: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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111 hat am 17.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 111 -0,310 USD je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 337,9 Millionen USD, gegenüber 443,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23,76 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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