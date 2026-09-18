111: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

18.09.26 06:35 Uhr

Mit einem Umsatz von 337,9 Millionen USD, gegenüber 443,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23,76 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 111 -0,310 USD je Aktie generiert.

111 hat am 17.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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