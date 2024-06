1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von 1&1 konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 16,32 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 16,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 207 Stück.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 21,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 42,46 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,39 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,02 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 1,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte 1&1 die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert im Minus