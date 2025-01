1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Plus

1&1 im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 11,50 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 11,50 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,62 EUR an. Mit einem Wert von 11,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 24.123 Stück.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 72,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 3,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,11 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 12.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 1,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

