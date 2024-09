1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittag schwächer

So entwickelt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 13,76 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 13,76 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 13,76 EUR. Mit einem Wert von 14,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.405 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 43,75 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,83 EUR.

Am 08.08.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent auf 991,54 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,69 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

