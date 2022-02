Continental-Aktien ziehen kräftig an: Bericht über Sparten-Teilbörsengang stützt

Mit einer selbstständig aufgestellten Sparte wolle sich das Unternehmen Handlungsoptionen eröffnen, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf eine mit der Situation vertraute Person. Innerhalb der Autozuliefersparte solle das Geschäftsfeld "Autonomous Mobility" bis Anfang 2023 eine eigene Rechtsform erhalten. Finanz- und Unternehmenskreisen zufolge gebe es auch erste Überlegungen zu einem möglichen Börsengang des Geschäfts, hieß es in der Zeitung. Ein Conti -Sprecher sagte, die Zusammenarbeit der Geschäftsfelder unter einem gemeinsamen Dach habe weiter höchste Priorität, weitere Schritte seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.

Conti hatte im vergangenen Jahr die Antriebstechnik im Autozulieferbereich über einen reinen sogenannten Spin-Off in die neue börsennotierte Firma Vitesco abgespalten. Zuvor hatte sich der DAX-Konzern auch mit dem Gedanken getragen, die Antriebssparte in Teilen an die Börse zu bringen und damit Geld in die Kassen zu spülen, was aber scheiterte. Ein Teilbörsengang des Zukunftsgeschäfts mit dem Automatisierten Fahren könnte hingegen auf größeres Interesse bei den Investoren stoßen und den Wert des Konzerns insgesamt heben. Die Continental-Aktie legte nach dem Bekanntwerden des Berichts zuletzt noch um 4,18 Prozent zu auf 88,75 Euro und war damit Spitzenreiter im DAX.

/men/jha/

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: Continental, 360b / Shutterstock.com