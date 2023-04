Klima-Aktion: Ende Gelände erhebt Greenwashing-Vorwürfe gegen Tesla

• Vor einem Jahr wurde die Gigafabrik in Grünheide eröffnet• Die Fabrik liegt in einer der trockensten Regionen Deutschlands• Ende Gelände beschuldigt den Autobauer des Greenwashings

Ende Gelände klebt Plakate an Tesla-Shop in Berlin

Mit dem Spruch "Driving for a dead Planet" geht Ende Gelände anlässlich des einjährigen Jubiläums der Eröffnung der Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide Tesla an: Der US-amerikanische Autobauer, der für sich selbst immer mit Umweltschutz und Klimafreundlichkeit wirbt, betreibe Greenwashing, so die Klimabewegung Mitte März auf Twitter. Konkret hatten Mitglieder der Organisation Plakate mit dem Slogan an die Schaufenster eines Tesla-Shops in der Mall of Berlin am Leipziger Platz geklebt.

🚩 Aktion vor dem #Tesla-Store in Berlin +++ Driving For A Burning Planet



Die E-Autos sind eine Wasser-Katastrophe und somit eine dreckige Lüge!

[1/5] pic.twitter.com/L8oijv2CrJ - Ende Gelände (@Ende__Gelaende) March 21, 2023

Ende Gelände: Statt der Fabrik braucht die Region kostenfreien ÖPNV

Ende Gelände positioniert sich nicht gegen E-Autos per se, sondern vielmehr gegen den Preis der Modelle von Tesla und für einen zugänglichen öffentlichen Nahverkehr: "Statt teuren E-Autos für wenige und Profite für den Greenwashing-Konzern Tesla brauchen wir für Berlin und Brandenburg einen gut ausgebauten und kostenfreien ÖPNV für alle", schreibt die Gruppe auf Twitter. Weiter heißt es:

Die Autoproduktion und der Ausbau des Werks bei #Berlin müssen gestoppt werden!



Kein Liter Wasser mehr für Tesla! 💧

[5/5] - Ende Gelände (@Ende__Gelaende) March 21, 2023

Die Region um Grünheide ist eine der trockensten Regionen in Deutschland - von den verschiedensten Umweltorganisationen kam schon vor und während des Baus der Gigafabrik in dem Wasserschutzgebiet die Kritik, mit dem Projekt würde Profit über das Interesse der Bevölkerung gestellt.

Auch sozial schneidet Musk in Grünheide nicht gut ab

Statement der @IL_Berlin



Tesla stiehlt in Berlin und Brandenburg Wasser, das durch die Klimakrise eh knapp ist.



Weg mit der Tesla Fabrik!

Verkehrswende fängt auch in Grünheide an!pic.twitter.com/7ofxfNeFTT - Ende Gelände (@Ende__Gelaende) March 21, 2023

Übrigens: Tatsächlich kritisieren nicht nur Umweltorganisationen Elon Musks Projekt in Brandenburg. Auch die Gewerkschaft IG Metall zeigt sich nicht erfreut - Angestellte in der Fabrik haben offenbar von zweifelhaften Arbeitsbedingungen berichtet.

