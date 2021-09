Covestro-Aktie gibt Gas nach Kurszielanhebung durch Barclays

Die Einstufung beließ Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Overweight", nachdem er seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) des Kunststoffkonzerns in den Jahren 2021 und 2022 etwas anhob.

Die Covestro-Aktie gewinnt am Donnerstag auf XETRA zeitweise 2,5 Prozent auf 56,56 Euro.

LONDON (dpa-AFX Analyser)

