TikTok wird Sponsor der Fußball-EM

Ziel der digitalen Unterhaltungsplattform sei es, ein "Zuhause für Fußballfans zu werden, um ihre Leidenschaft zu teilen, wenn das Turnier beginnt", hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Europäischen Fußball-Union UEFA.

Zudem soll mit der vor allem bei Jugendlichen beliebten App die Bekanntheit bei neuen Zielgruppen gesteigert werden. Im Vorfeld des Turniers wird die UEFA einen offiziellen TikTok-Account starten. Dieser soll Millionen Fußballfans weltweit mit exklusiven Inhalten hinter den Kulissen sowie aktuellem und Archivmaterial inspirieren und unterhalten, hieß es.

Die Fußball-EM findet vom 11. Juni bis 11. Juli statt; wegen der Corona-Pandemie war sie um ein Jahr verschoben worden.

TikTok ist eine der am häufigsten heruntergeladenen Apps der Welt, sie ist in mehr als 150 Ländern und in 75 Sprachen verfügbar. Die Plattform kommt aus China und wird von mehreren europäischen Datenschutzbehörden skeptisch beobachtet.

