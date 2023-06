4SC Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von 4SC

Aktien in diesem Artikel 4SC 9,30 EUR

-35,42% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 32,8 Prozent auf 9,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 4SC-Aktie bei 9,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 194.608 4SC-Aktien.

Am 13.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.07.2022 bei 1,10 EUR. Der derzeitige Kurs der 4SC-Aktie liegt somit 804,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

4SC wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 4SC-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Diese Unternehmen waren die größten Kapitalvernichter 2021

Ausgewählte Hebelprodukte auf 4SC AG Inhaber-Akt Aus Konversion Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 4SC AG Inhaber-Akt Aus Konversion Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 4SC AG Inhaber-Akt Aus Konversion

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com