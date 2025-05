Abgeordneter: Ukraine hält Waffenruhe stillschweigend ein

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hält sich nach Angaben eines Parlamentsabgeordneten trotz teils anderslautender Bekundungen stillschweigend an eine von Russland verkündete dreitägige Waffenruhe. "Die Ukraine schweigt offiziell, aber hat sich ebenfalls der Waffenruhe angeschlossen. Entsprechende Anweisungen sind bei den Streitkräften eingegangen", schrieb der oppositionelle Parlamentsabgeordnete Olexij Hontscharenko bei Telegram. Offizielle Bestätigungen der Führung in Kiew gab es dafür nicht. Dennoch gab es seit Mitternacht Ortszeit zumindest keine Berichte über gegenseitige Drohnenangriffe, wie noch in den Tagen zuvor.

Wer­bung Wer­bung

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren mit westlicher Unterstützung gegen die russische Invasion. Zuletzt haben vor allem die USA auf ein Ende der Kampfhandlungen gedrängt./ast/DP/mis