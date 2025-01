Abspaltung

Für die ANGI-Aktie geht es am Dienstag deutlich aufwärts. Grund dafür ist die geplante Abspaltung vom Internet- und Medienkonzern IAC.

• IAC-Vorstand hat ANGI-Ausgliederung stattgegeben

• IAC soll vorerst ohne CEO operieren

• Anleger quittieren die Ankündigung mit Zukäufen



IAC gliedert ANGI aus

Der IAC-Vorsitzende Barry Diller hat am Montag bekannt gegeben, dass der Vorstand des Unternehmens der Abspaltung von ANGI, einem 2017 erworbenen Heimwerkermarktplatz, zugestimmt habe. Laut CNBC soll die Transaktion im zweiten Quartal abgeschlossen werden. Die Quartalsergebnisse beider Unternehmen werden am 11. Februar veröffentlicht, wenn IAC seine Berichte vorlegt. Im Rahmen der Abspaltung sollen IAC-Aktionäre künftig direkte Anteile an ANGI halten.

ANGI, ursprünglich 1995 als Angie’s List gegründet und seit 2011 an der Nasdaq gelistet, wird nach der Abspaltung von einem Führungswechsel begleitet, so CNBC weiter. IAC-CEO Joey Levin gibt seine aktuelle Rolle auf, wird Berater von IAC und übernimmt den Posten des Vorstandsvorsitzenden bei ANGI. Gemeinsam mit CEO Jeff Kip soll er als leitender Angestellter des Unternehmens agieren.

"Joey Levin war ein vorbildlicher Leiter des IAC und hat während seiner fast zehnjährigen Amtszeit als CEO des IAC bedeutende Werte geschaffen", so Diller.

Die Entscheidung, ANGI auszugliedern, geht auf eine Ankündigung im November zurück. Damals meldete ANGI einen Umsatzrückgang von 16 Prozent im dritten Quartal.

"IAC und ANGI haben beide eine vielversprechende Zukunft vor sich und ich gehe davon aus, dass ich in beiden weiterhin ein aktiver Teilnehmer bleiben werde", so Levin laut CNBC.

IAC vorerst ohne CEO

Nach dem Rückzug von Joey Levin werde IAC vorerst ohne CEO agieren. Die Führungskräfte des Unternehmens berichten direkt an den Vorsitzenden Barry Diller, während der operative Leiter Christopher Halpin für die übrigen Einheiten verantwortlich sei. Diese Führungsstruktur habe IAC bereits in der Vergangenheit erfolgreich genutzt, etwa nach dem Rücktritt von Greg Blatt im Jahr 2013, als dieser die Leitung der neu gegründeten Match Group übernahm.

NASDAQ-Werte ANGI- und IAC-Aktien uneinheitlich

Die Anleger nahmen die Bekanntgabe der Ausgliederung zunächst wohlwollend auf. Für die ICA-Aktie ging es im vorbörslichen NASDAQ-Handel noch um rund 3 Prozent aufwärts. Die ANGI-Aktie stieg unterdessen sogar um über 15 Prozent an. Inzwischen gewinnt die ANGI-Aktie im regulären Handel noch 5,13 Prozent auf 1,64 US-Dollar, während die IAC-Papiere Verluste in Höhe von 3,13 Prozent auf 40,19 US-Dollar einfahren.

