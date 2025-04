Zoll-Schock hält an: Nikkei tiefrot -- DAX schwächer erwartet -- Mercedes-Benz will hohen Millionenbetrag in Sindelfingen investieren -- Trump zeigt Gesprächsbereitschaft bei Zollpaket

Die Börsen in Europa dürften am Freitag nach den jüngsten Entwicklungen an der Zollfront erneut im Minus starten.

Die Anleger reagierten geschockt auf die Details von Trumps Strafzöllen , die schlimmer als befürchtet ausfiellen. Marktteilnehmer sorgen sich nun, dass die höheren Zölle die Inflation in die Höhe treiben, die Gewinne der Unternehmen schmälern und die Wirtschaft letztlich in eine Rezession treiben werden. Eine steigende Inflation könnte die US-Notenbank sogar zwingen, die Zinsen zu erhöhen. Dieses Szenario belastet besonders die zinssensitiven Technologiewerte.

So eröffnete der Dow Jones bereits tiefrot und verharrte auch anschließend in der Verlustzone. Er beendete die Sitzung mit einem Minus von 3,98 Prozent bei 40.545,93 Punkten. Sogar noch stärker brach der Techwerteindex NASDAQ Composite ein, nachdem er schon zum Start mehr als 4 Prozent auf verloren hatte. Er verabschiedete sich 5,97 Prozent tiefer bei 16.550,61 Zählern aus dem Handel.

An der Wall Street übernahmen am Donnerstag die Bären das Ruder.

Beim japanischen Leitindex geht es zum Wochenschluss deutlich abwärts. Wegen eines Feiertags bleiben die chinesischen Aktienmärkte geschlossen.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise mit einem massiven Verlust von 3,89 Prozent bei 33.384,99 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite am Donnerstag vergleichsweise überschaubare 0,24 Prozent auf 3,342.01 Zähler nach.

In Hongkong verlor der Hang Seng 1,52 Prozent auf 22.849,81 Zähler.

Die durch US-Präsident Donald Trumps Zollschock ausgelöste Abwärtsspirale setzt sich am Freitag in Ostasien fort. Besonders hart trifft es erneut die Börse in Tokio. Der Druck wird zusätzlich durch die Währungsentwicklung verstärkt - der Dollar verliert weiter an Wert, was die Exporte japanischer Unternehmen auf Dollarbasis zusätzlich verteuert.

Anleger flüchten weiterhin in den Anleihemarkt, wo die Renditen weiter sinken. Marktbeobachter führen dies auch auf Erwartungen zurück, dass die japanische Notenbank aufgrund der wirtschaftlichen Belastungen durch die Zölle mit weiteren Zinserhöhungen zögern dürfte. "Die Sicht der Notenbank auf die Welt könnte sich infolge der Ankündigung stark verändern", erklärt Naomi Muguruma von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

