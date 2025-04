S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: Über diese Dividende können sich Hewlett Packard Enterprise-Anleger freuen

Hewlett Packard Enterprise-Dividendenzahlung

Hewlett Packard Enterprise-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Hewlett Packard Enterprise-Ausschüttung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise am 02.04.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 0,52 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Hewlett Packard Enterprise-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,33 Prozent angezogen. Alles in allem zahlt Hewlett Packard Enterprise 676,00 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 9,21 Prozent.

Hewlett Packard Enterprise-Ausschüttungsrendite

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 16,12 USD in den Feierabend. Die Dividendenrendite für das Jahr 2024 beträgt 2,67 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 3,12 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Hewlett Packard Enterprise via New York 73,33 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 266,77 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Hewlett Packard Enterprise-Dividendenvorhersage

Für 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,53 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,31 Prozent hinzugewinnen.

Grunddaten von Hewlett Packard Enterprise

Die Dividenden-Aktie Hewlett Packard Enterprise gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 21,375 Mrd. USD wert. Dividenden-Aktie Hewlett Packard Enterprise weist aktuell ein KGV von 10,20 auf. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Hewlett Packard Enterprise auf 30,068 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 1,95 USD aus.

Redaktion finanzen.net