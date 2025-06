Börse New York in Grün: S&P 500 schließt im Plus

Index-Bewegung

Am Montagabend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Montag steht der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,52 Prozent im Plus bei 6.204,95 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 47,534 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,386 Prozent fester bei 6.196,90 Punkten in den Montagshandel, nach 6.173,07 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 6.174,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.215,08 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Der S&P 500 lag am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2025, bei 5.911,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5.580,94 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 5.460,48 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,73 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.215,08 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 11,08 Prozent auf 20,45 USD), Juniper Networks (+ 8,45 Prozent auf 39,93 USD), Palantir (+ 4,27 Prozent auf 136,32 USD), Oracle (+ 3,99 Prozent auf 218,63 USD) und The Mosaic (+ 3,28 Prozent auf 36,48 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Fortive (-27,19 Prozent auf 52,13 USD), Leggett Platt (-3,57 Prozent auf 8,92 USD), Albemarle (-3,51 Prozent auf 62,67 USD), Enphase Energy (-3,01 Prozent auf 39,65 USD) und Lamb Weston (-2,90 Prozent auf 51,85 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 48.752.550 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3,278 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

