DAX etwas tiefer -- US-Börsen höher -- Fed senkt Leitzins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, Vonovia, Bayer, Rüstungstitel, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
MÄRKTE USA/Aktienkurse ziehen an - Fed liefert wie erwartet

10.12.25 22:18 Uhr
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die US-Börsen haben am Mittwoch positiv auf den geldpolitischen Ausblick der US-Notenbank reagiert, zumal er keine negativen Überraschungen brachte. Während die Fed wie allgemein erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,50 bis 3,75 Prozent senkte, signalisierte sie zugleich möglicherweise höhere Hürde für weitere Senkungen, mithin eine Zinssenkungspause. In diese Richtung hatten sich zuletzt bereits die Spekulationen am Markt bewegt. "Ausmaß und Zeitpunkt" weiterer Schritte hingen von Veränderungen der Konjunkturaussichten ab, so die Notenbanker.

Wer­bung

Laut den Projektionen plant eine Mehrheit der Mitglieder des entscheidenden Offenmarktausschusses mindestens eine Zinssenkung im nächsten Jahr ein. Fed-Chef Powell betonte, innerhalb der Notenbank sei man sich einig, dass die Inflation zu hoch sei und dass sich die Lage am Arbeitsmarkt eintrübe. Die Unterschiede lägen in der unterschiedlichen Beurteilung der Risiken für die beiden Ziele der Fed, stabile Verbraucherpreise und maximale Beschäftigung.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index ging mit einem Plus von 1,0 Prozent auf 48.056 Punkte aus dem Tag, Der breite S&P-500-Index rückte um 0,7 Prozent vor, die insgesamt als zinsreagibler geltenden technologielastigen Nasdaq-Indizes legten um bis zu 0,4 Prozent zu.

Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 2.071 (Dienstag: 1.591) Kursgewinner und 690 (1.173) Kursverlierer. Unverändert schlossen 69 (67) Titel.

Wer­bung

Am Anleihemarkt waren die Renditen schon vor den Fed-Verlautbarungen etwas zurückgekommen und gaben im Verlauf noch einen Tick weiter nach. Die Zehnjahresrendite sank um 5 Basispunkte auf 4,14 Prozent.

Der Dollar reagierte mit einem kleinen Schwächeanfall. Der Euro legte von 1,1655 auf zuletzt 1,1693 Dollar zu, das höchste Niveau seit Anfang Oktober. Der Goldpreis, der zunächst knapp im Minus gelegen hatte, lag zum Handelsende rund ein halbes Prozent höher als am Vortag bei 4.231 Dollar.

Die Ölpreise zogen nach den Rückgängen der Vortage um gut 1 Prozent an. Dazu trugen in der zurückliegenden Woche gesunkene Lagerbestände bei. Für Rückenwind sorgte aber auch der schwächere Dollar, wodurch sich das Öl, aber auch das Gold, in Nicht-Dollarwährungen verbilligte.

Wer­bung

Unter den Einzelaktien schossen GE Vernova um 15,6 Prozent nach oben. Der Hersteller von Energieanlagen hat seinen Ausblick erhöht, zahlt mehr Dividende und peilt höhere Aktienrückkäufe an. Eli Lilly stiegen um 1,2 Prozent. Der Pharmariese soll Berichten zufolge ein Gebot für das französische Biotechnologieunternehmen Abivax in Erwägung ziehen, dessen Aktie in Paris kräftig zulegte.

Palantir Technologies gewannen 3,3 Prozent, nachdem das Softwareunternehmen einen 448 Millionen Dollar schweren Auftrag der US-Marine an Land zog.

Echostar verteuerten sich um 11,2 Prozent und profitierten weiter von der Spekulation, dass das Raumfahrttechnikunternehmen SpaceX von Großunternehmer Elon Musk 2026 an die Börse gehen könnte. Echostar hält Anteile an dem Unternehmen, nachdem man Spektrumlizenzen an SpaceX abgegeben hat.

Nach gesunkenen Umsätzen im dritten Quartal büßte das Papier des Videospielehändlers Gamestop 4,3 Prozent ein. Chewy legten um 1,5 Prozent zu. Der Einzelhändler für Haustierbedarf verzeichnete einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz. Ein schwächerer Ausblick gingv darüber unter. Aerovironment rutschten um 12,9 Prozent ab. Der Experte für Luftfahrttechnik hatte schwache Zweitquartalszahlen vorgelegt und die Prognose gesenkt.

Das Bietergefecht um Warner Bros. Discovery trieb den Kurs der Aktie um weitere 4,5 Prozent nach oben. Die Kurse der konkurrierenden Bieter Netflix und Paramount entwickelten sich unterschiedlich: Netflix gaben um 4,1 Prozent nach, Paramount zogen um 0,5 Prozent an.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.057,75 +1,0% 497,46 +11,8%

S&P-500 6.886,68 +0,7% 46,17 +16,3%

NASDAQ Comp 23.654,16 +0,3% 77,67 +22,1%

NASDAQ 100 25.776,44 +0,4% 107,75 +22,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 19:30 % YTD

EUR/USD 1,1693 +0,6% 1,1627 1,1623 +12,3%

EUR/JPY 182,38 +0,0% 182,35 182,38 +12,0%

EUR/CHF 0,9356 -0,2% 0,9375 0,9374 -0,1%

EUR/GBP 0,8737 -0,0% 0,8741 0,8739 +5,6%

USD/JPY 155,97 -0,6% 156,84 156,92 -0,3%

GBP/USD 1,3384 +0,6% 1,3300 1,3300 +6,3%

USD/CNY 7,0705 -0,0% 7,0740 7,0751 -1,9%

USD/CNH 7,0595 -0,0% 7,0629 7,0618 -3,7%

AUS/USD 0,6679 +0,5% 0,6643 0,6636 +7,3%

Bitcoin/USD 92.360,80 -0,6% 92.885,50 94.013,90 -1,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,94 58,25 +1,2% 0,69 -18,8%

Brent/ICE 62,65 61,94 +1,1% 0,71 -17,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.231,06 4.208,43 +0,5% 22,64 +60,2%

Silber 61,81 60,68 +1,9% 1,13 +110,3%

Platin 1.420,26 1.458,14 -2,6% -37,88 +66,5%

Kupfer 5,32 5,24 +1,6% 0,08 +29,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 16:19 ET (21:19 GMT)

