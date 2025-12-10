DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas23.531 -0,2%Bitcoin79.299 -0,6%Euro1,1661 +0,3%Öl61,81 -0,5%Gold4.200 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und  PUMA Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und  PUMA
Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

MÄRKTE USA/Dow etwas fester - Nasdaq-Indizes etwas leichter

10.12.25 18:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aerovironment IncShs
212,20 EUR -30,80 EUR -12,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
189,02 EUR -1,10 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Braze Inc Registered Shs -A-
29,90 EUR 4,36 EUR 17,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
346,80 EUR -2,60 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chewy Inc Registered Shs -A-
31,19 EUR 2,34 EUR 8,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cracker Barrel Old Country Store Inc
21,40 EUR -1,20 EUR -5,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EchoStar Corp (A)
86,50 EUR 11,00 EUR 14,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eli Lilly
849,20 EUR -0,70 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GameStop Corp
18,70 EUR -1,20 EUR -6,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GE Vernova
607,00 EUR 66,00 EUR 12,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
34,39 EUR -0,12 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,12 EUR -1,50 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
160,94 EUR 4,82 EUR 3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Wie zu erwarten, tut sich am Mittwoch an der Wall Street wenig. Im unmittelbaren Vorfeld der Zinsentscheidung um 20.00 Uhr MEZ halten die meisten Akteure die Füße still und warten ab. Dass die Notenbank die Zinsen um weitere 25 Basispunkte senken wird, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent am Zinsterminmarkt bereits eingepreist. Der Zinsschritt selbst dürfte somit kaum für Bewegung sorgen, wenn er denn so kommt.

Wer­bung

Im Fokus haben die Märkte den Ausblick der Währungshüter. Hier gehen die Meinungen auseinander, wobei sich zuletzt die Stimmen derer mehrten, die zunächst mit einer Pause im Senkungszyklus rechnen. "Wir erwarten, dass dies eine falkenhafte Zinssenkung sein wird, wobei die Fed wahrscheinlich signalisieren wird, dass weitere Senkungen kurzfristig unwahrscheinlich sind", sagt Chefmarktstratege Chris Brigati von SWBC.

Erschwert wird der Fed ihre Aufgabe dadurch, dass ihr zuletzt als Folge des Shutdowns aktuelle Daten fehlten und die Inflation weiter über ihrem Ziel von rund 2 Prozent liegt. Vom Arbeitsmarkt kamen jüngst durchwachsene Daten, die aber nur zum Teil aktuell waren.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index liegt 0,4 Prozent höher bei 47.767 Punkten. Der breite S&P-500 bewegt sich kaum und die technolgielastigen Nasdaq-Indizes, die insgesamt als zinsreagibler gelten, kommen um bis zu 0,3 Prozent zurück. Unter anderem weisen Halbleiteraktien Verluste auf. AMD, Nvidia, Broadcom und Intel geben um bis zu 1,3 Prozent nach.

Wer­bung

Am Anleihemarkt kommen die Renditen zurück, die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,16 Prozent. Dazu passend gibt der Dollar leicht nach, der Euro steigt auf knapp 1,1650 Dollar. Der Goldpreis kommt nach dem kleinen Plus am Vortag um 0,2 Prozent zurück.

Die Ölpreise bewegen sich kaum. Dass die US-Lagerbestände in der zurückliegenden Woche gesunken sind, stützt nicht.

Unter den Einzelaktien schießen GE Vernova um gut 13 Prozent nach oben. Der Hersteller von Energieanlagen hat seinen Ausblick erhöht, zahlt mehr Dividende und peilt höhere Aktienrückkäufe an. Eli Lilly steigen um 0,6 Prozent. Der Pharmariese soll Berichten zufolge ein Gebot für das französische Biotechnologieunternehmen Abivax in Erwägung ziehen, dessen Aktie in Paris kräftig zulegte.

Wer­bung

Palantir Technologies gewinnen 2,8 Prozent, nachdem das Softwareunternehmen einen 448 Millionen Dollar schweren Auftrag der US-Marine eingefahren hat.

Echostar verteuern sich um 6,9 Prozent und profitieren weiter von der Spekulation, dass das Raumfahrttechnikunternehmen SpaceX von Großunternehmer Elon Musk 2026 an die Börse gehen könnte. Echostar hält Anteile an dem Unternehmen, nachdem man Spektrumlizenzen an SpaceX abgegeben hat.

Nach gesunkenen Umsätzen im dritten Quartal büßt das Papier des Videospielehändlers Gamestop 5,3 Prozent ein. Chewy steigen um 1,2 Prozent. Der Einzelhändler für Haustierbedarf verzeichnete im dritten Quartal einen Gewinn und Umsatz, der die Schätzungen der Analysten übertraf. Ein schwächerer Ausblick geht darüber unter. Aerovironment rutschen um 10,2 Prozent ab. Der Experte für Luftfahrttechnik hat schwache Zweitquartalszahlen vorgelegt und die Prognose gesenkt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.766,62 +0,4% 206,33 +11,8%

S&P-500 6.842,52 +0,0% 2,01 +16,3%

NASDAQ Comp 23.506,58 -0,3% -69,90 +22,1%

NASDAQ 100 25.596,64 -0,3% -72,05 +22,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 19:30 % YTD

EUR/USD 1,1653 +0,2% 1,1627 1,1623 +12,3%

EUR/JPY 182,11 -0,1% 182,35 182,38 +12,0%

EUR/CHF 0,9350 -0,3% 0,9375 0,9374 -0,1%

EUR/GBP 0,8733 -0,1% 0,8741 0,8739 +5,6%

USD/JPY 156,28 -0,4% 156,84 156,92 -0,3%

GBP/USD 1,3343 +0,3% 1,3300 1,3300 +6,3%

USD/CNY 7,0769 +0,0% 7,0740 7,0751 -1,9%

USD/CNH 7,0671 +0,1% 7,0629 7,0618 -3,7%

AUS/USD 0,6642 -0,0% 0,6643 0,6636 +7,3%

Bitcoin/USD 92.462,80 -0,5% 92.885,50 94.013,90 -1,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,06 58,25 -0,3% -0,19 -18,8%

Brent/ICE 61,74 61,94 -0,3% -0,20 -17,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.201,44 4.208,43 -0,2% -6,99 +60,2%

Silber 60,72 60,68 +0,1% 0,05 +110,3%

Platin 1.402,95 1.458,14 -3,8% -55,19 +66,5%

Kupfer 5,27 5,24 +0,6% 0,03 +28,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 12:44 ET (17:44 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Aerovironment und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aerovironment

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aerovironment

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen