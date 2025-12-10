MÄRKTE USA/Dow etwas fester - Nasdaq-Indizes etwas leichter

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Wie zu erwarten, tut sich am Mittwoch an der Wall Street wenig. Im unmittelbaren Vorfeld der Zinsentscheidung um 20.00 Uhr MEZ halten die meisten Akteure die Füße still und warten ab. Dass die Notenbank die Zinsen um weitere 25 Basispunkte senken wird, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent am Zinsterminmarkt bereits eingepreist. Der Zinsschritt selbst dürfte somit kaum für Bewegung sorgen, wenn er denn so kommt.

Im Fokus haben die Märkte den Ausblick der Währungshüter. Hier gehen die Meinungen auseinander, wobei sich zuletzt die Stimmen derer mehrten, die zunächst mit einer Pause im Senkungszyklus rechnen. "Wir erwarten, dass dies eine falkenhafte Zinssenkung sein wird, wobei die Fed wahrscheinlich signalisieren wird, dass weitere Senkungen kurzfristig unwahrscheinlich sind", sagt Chefmarktstratege Chris Brigati von SWBC.

Erschwert wird der Fed ihre Aufgabe dadurch, dass ihr zuletzt als Folge des Shutdowns aktuelle Daten fehlten und die Inflation weiter über ihrem Ziel von rund 2 Prozent liegt. Vom Arbeitsmarkt kamen jüngst durchwachsene Daten, die aber nur zum Teil aktuell waren.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index liegt 0,4 Prozent höher bei 47.767 Punkten. Der breite S&P-500 bewegt sich kaum und die technolgielastigen Nasdaq-Indizes, die insgesamt als zinsreagibler gelten, kommen um bis zu 0,3 Prozent zurück. Unter anderem weisen Halbleiteraktien Verluste auf. AMD, Nvidia, Broadcom und Intel geben um bis zu 1,3 Prozent nach.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen zurück, die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,16 Prozent. Dazu passend gibt der Dollar leicht nach, der Euro steigt auf knapp 1,1650 Dollar. Der Goldpreis kommt nach dem kleinen Plus am Vortag um 0,2 Prozent zurück.

Die Ölpreise bewegen sich kaum. Dass die US-Lagerbestände in der zurückliegenden Woche gesunken sind, stützt nicht.

Unter den Einzelaktien schießen GE Vernova um gut 13 Prozent nach oben. Der Hersteller von Energieanlagen hat seinen Ausblick erhöht, zahlt mehr Dividende und peilt höhere Aktienrückkäufe an. Eli Lilly steigen um 0,6 Prozent. Der Pharmariese soll Berichten zufolge ein Gebot für das französische Biotechnologieunternehmen Abivax in Erwägung ziehen, dessen Aktie in Paris kräftig zulegte.

Palantir Technologies gewinnen 2,8 Prozent, nachdem das Softwareunternehmen einen 448 Millionen Dollar schweren Auftrag der US-Marine eingefahren hat.

Echostar verteuern sich um 6,9 Prozent und profitieren weiter von der Spekulation, dass das Raumfahrttechnikunternehmen SpaceX von Großunternehmer Elon Musk 2026 an die Börse gehen könnte. Echostar hält Anteile an dem Unternehmen, nachdem man Spektrumlizenzen an SpaceX abgegeben hat.

Nach gesunkenen Umsätzen im dritten Quartal büßt das Papier des Videospielehändlers Gamestop 5,3 Prozent ein. Chewy steigen um 1,2 Prozent. Der Einzelhändler für Haustierbedarf verzeichnete im dritten Quartal einen Gewinn und Umsatz, der die Schätzungen der Analysten übertraf. Ein schwächerer Ausblick geht darüber unter. Aerovironment rutschen um 10,2 Prozent ab. Der Experte für Luftfahrttechnik hat schwache Zweitquartalszahlen vorgelegt und die Prognose gesenkt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.766,62 +0,4% 206,33 +11,8%

S&P-500 6.842,52 +0,0% 2,01 +16,3%

NASDAQ Comp 23.506,58 -0,3% -69,90 +22,1%

NASDAQ 100 25.596,64 -0,3% -72,05 +22,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 19:30 % YTD

EUR/USD 1,1653 +0,2% 1,1627 1,1623 +12,3%

EUR/JPY 182,11 -0,1% 182,35 182,38 +12,0%

EUR/CHF 0,9350 -0,3% 0,9375 0,9374 -0,1%

EUR/GBP 0,8733 -0,1% 0,8741 0,8739 +5,6%

USD/JPY 156,28 -0,4% 156,84 156,92 -0,3%

GBP/USD 1,3343 +0,3% 1,3300 1,3300 +6,3%

USD/CNY 7,0769 +0,0% 7,0740 7,0751 -1,9%

USD/CNH 7,0671 +0,1% 7,0629 7,0618 -3,7%

AUS/USD 0,6642 -0,0% 0,6643 0,6636 +7,3%

Bitcoin/USD 92.462,80 -0,5% 92.885,50 94.013,90 -1,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,06 58,25 -0,3% -0,19 -18,8%

Brent/ICE 61,74 61,94 -0,3% -0,20 -17,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.201,44 4.208,43 -0,2% -6,99 +60,2%

Silber 60,72 60,68 +0,1% 0,05 +110,3%

Platin 1.402,95 1.458,14 -3,8% -55,19 +66,5%

Kupfer 5,27 5,24 +0,6% 0,03 +28,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

